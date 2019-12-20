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20 Aralık 2019, Cuma
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Seçim istiyoruz

Yönetimin seçime gitmemesi nedeniyle dava açan eski yöneticilerden , " atanması" konusunda hiçbir talepleri olmadığını söyledi.

Yönetimin seçime gitmemesi nedeniyle dava açan eski yöneticilerden , " atanması" konusunda hiçbir talepleri olmadığını söyledi. Özdoğan, "Bizim talebimiz 'da yapılması, Cengiz yönetiminin de seçime girmesidir" dedi.
  1. 20.12.2019
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