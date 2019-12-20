Al Ittihad’ın ısrarı sürüyor
Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılma ihtimali bulunan Belhanda için teklifler gelmeye başladı. Performansı tartışılan ve tribünlerle yaşadığı olaylar nedeniyle tepki çeken Faslı yıldızı, geçtiğimiz yıl alamayan Al İttihad'ın yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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