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20 Aralık 2019, Cuma
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’ın ısrarı sürüyor

Al Ittihad’ın ısrarı sürüyor

Ocak ayında 'dan ayrılma ihtimali bulunan için teklifler gelmeye başladı. Performansı tartışılan ve tribünlerle yaşadığı olaylar nedeniyle tepki çeken Faslı yıldızı, geçtiğimiz yıl alamayan Al İttihad'ın yeniden girişimlere başladığı öğrenildi.

Ocak ayında 'dan ayrılma ihtimali bulunan için teklifler gelmeye başladı. Performansı tartışılan ve tribünlerle yaşadığı olaylar nedeniyle tepki çeken Faslı yıldızı, geçtiğimiz yıl alamayan Al İttihad'ın yeniden girişimlere başladığı öğrenildi. Al İttihad kulübünün Belhanda'nın transferi için menajer William D'avilla ile görüşme halinde olduğu bildirildi. Hem oyuncuya hem de Galatasaray kulübüne önerecekleri rakama göre transferin şekillenmesi bekleniyor.
  1. 20.12.2019
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