Şimdi sıra ligde
Tuzla karşısında alınan farklı galibiyet, olumsuz havayı az da olsa dağıttı. Yeni görev Göztepe deplasmanından 3 puan çıkarmak. Böylece amaç hem seri başlatmak hem yarışa tutunmak.
Son 2 sezonu şampiyon tamamlamasına ve sezon başında birçok yıldız transfer etmesine rağmen ne ligde ne Avrupa'da iyi işler yapamayan Galatasaray, yarın Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
Türkiye Kupası'nda Tuzla'yı 4-0 geçip iyi bir hava yakalayan Aslan, Göztepe sınavından da 3 puan çıkarıp seri başlatmak amacında. Bu sayede ligde yükselişe geçmek isteyen Galatasaray, şampiyonluk yarışından da kopmamanın hesaplarını yapıyor. En az puan kaybıyla devre arasına girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, futbolcularla yaptığı görüşmede kalan 2 maçtan 6 puan beklediğini iletirken, oyuncuların da seri galibiyetler için söz verdiği gelen haberler arasında.
YOLCULUK BUGÜN
Aslan, Göztepe sınavı için bugün yola çıkacak. 15.00'te özel uçakla İzmir'e hareket edecek kafilede hangi isimlerin yer alacağı İstanbul'daki idman sonrası belli olacak.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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