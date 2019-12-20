Şimdi sıra ligde

Son 2 sezonu şampiyon tamamlamasına ve sezon başında birçok yıldız transfer etmesine rağmen ne ligde ne Avrupa'da iyi işler yapamayan Galatasaray, yarın Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Türkiye Kupası'nda Tuzla'yı 4-0 geçip iyi bir hava yakalayan Aslan, Göztepe sınavından da 3 puan çıkarıp seri başlatmak amacında. Bu sayede ligde yükselişe geçmek isteyen Galatasaray, şampiyonluk yarışından da kopmamanın hesaplarını yapıyor. En az puan kaybıyla devre arasına girmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, futbolcularla yaptığı görüşmede kalan 2 maçtan 6 puan beklediğini iletirken, oyuncuların da seri galibiyetler için söz verdiği gelen haberler arasında.

YOLCULUK BUGÜN

Aslan, Göztepe sınavı için bugün yola çıkacak. 15.00'te özel uçakla İzmir'e hareket edecek kafilede hangi isimlerin yer alacağı İstanbul'daki idman sonrası belli olacak.