Falcao ile transfer görüşmesi yaptılar! Katar ekibi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray'da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olan ve sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için devre arasında devreye girmeye hazırlandığı kaydedilen Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Kolombiyalı ile anlaşamadı ve aradığı golcüyü İtalya'da buldu.
Forvet transferi arayışlarında Radamel Falcao'yu da gündemine aldığı kaydedilen Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Juventus'tan Mario Mandzukic ile anlaşmaya vardı.
İtalya'da yer alan son haberlere göre Katar temsilcisi, 33 yaşındaki Juventus'tan Mario Mandzukic ile anlaşmaya vardı.
MANDZUKIC'E YILLIK 7.3 MİLYON EURO
Katar temsilcisinin, Juventus'ta gözden çıkarılan ve 1.5 yıllık kontratı kalan Mario Mandzukic ile senelik 7.3 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Teknik direktörlüğünü Portekizli Rui Faria'nın yaptığı Al Duhail, daha önce Juventus'tan Medhi Benatia'yı da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
- 23.12.2019
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Yorum
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Falcao ile transfer görüşmesi yaptılar! Katar ekibi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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