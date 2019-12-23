Falcao ile transfer görüşmesi yaptılar! Katar ekibi... Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Forvet transferi arayışlarında Radamel Falcao'yu da gündemine aldığı kaydedilen Katar Ligi ekiplerinden Al Duhail, Juventus'tan Mario Mandzukic ile anlaşmaya vardı.

İtalya'da yer alan son haberlere göre Katar temsilcisi, 33 yaşındaki Juventus'tan Mario Mandzukic ile anlaşmaya vardı.

MANDZUKIC'E YILLIK 7.3 MİLYON EURO

Katar temsilcisinin, Juventus'ta gözden çıkarılan ve 1.5 yıllık kontratı kalan Mario Mandzukic ile senelik 7.3 milyon euro üzerinden anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Teknik direktörlüğünü Portekizli Rui Faria'nın yaptığı Al Duhail, daha önce Juventus'tan Medhi Benatia'yı da 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.