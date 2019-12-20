Geçit vermiyor
Göztepe, 2017-2018 sezonuyla birlikte Süper Lig'e geri dönüş yaparken, Galatasaray ile bu dönemden sonra rakibiyle 4 kez karşılaştı ve bu maçların tamamında mağlup oldu.
Göztepe, 2017-2018 sezonuyla birlikte Süper Lig'e geri dönüş yaparken, Galatasaray ile bu dönemden sonra rakibiyle 4 kez karşılaştı ve bu maçların tamamında mağlup oldu. Cimbom, Göztepe kalesine 6 gol atarken, sadece 1 gol yedi. Üstelik G.Saray, Göztepe deplasmanındaki iki karşılaşmada kalesinde gol görmezken, 2 maçı da 1-0 kazandı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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