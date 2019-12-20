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20 Aralık 2019, Cuma
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Geçit vermiyor

Geçit vermiyor

, 2017-2018 sezonuyla birlikte 'e geri dönüş yaparken, ile bu dönemden sonra rakibiyle 4 kez karşılaştı ve bu maçların tamamında mağlup oldu.

, 2017-2018 sezonuyla birlikte 'e geri dönüş yaparken, ile bu dönemden sonra rakibiyle 4 kez karşılaştı ve bu maçların tamamında mağlup oldu. Cimbom, Göztepe kalesine 6 gol atarken, sadece 1 gol yedi. Üstelik G.Saray, Göztepe deplasmanındaki iki karşılaşmada kalesinde gol görmezken, 2 maçı da 1-0 kazandı.

  1. 20.12.2019
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