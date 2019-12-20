Geçit vermiyor

Göztepe, 2017-2018 sezonuyla birlikte Süper Lig'e geri dönüş yaparken, Galatasaray ile bu dönemden sonra rakibiyle 4 kez karşılaştı ve bu maçların tamamında mağlup oldu. Cimbom, Göztepe kalesine 6 gol atarken, sadece 1 gol yedi. Üstelik G.Saray, Göztepe deplasmanındaki iki karşılaşmada kalesinde gol görmezken, 2 maçı da 1-0 kazandı.