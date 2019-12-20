İbre Ahmet Çalık’tan yana

Ankaragücü maçında penaltı yaptırıp takımın puan kaybetmesine neden olan Marcao, Göztepe'ye karşı yedek soyunabilir. Tuzla sınavında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Marcao'nun yerine stoperde Ahmet Çalık'a görev veren Terim, 25 yaşındaki futbolcunun performansını beğendi. Ahmet'in Göztepe maçına da 11'de olması bekleniyor.