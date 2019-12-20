İbre Ahmet Çalık’tan yana
Ankaragücü maçında penaltı yaptırıp takımın puan kaybetmesine neden olan Marcao, Göztepe'ye karşı yedek soyunabilir.
Ankaragücü maçında penaltı yaptırıp takımın puan kaybetmesine neden olan Marcao, Göztepe'ye karşı yedek soyunabilir. Tuzla sınavında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Marcao'nun yerine stoperde Ahmet Çalık'a görev veren Terim, 25 yaşındaki futbolcunun performansını beğendi. Ahmet'in Göztepe maçına da 11'de olması bekleniyor.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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