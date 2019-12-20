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20 Aralık 2019, Cuma
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İbre ’tan yana

İbre Ahmet Çalık’tan yana

Ankaragücü maçında penaltı yaptırıp takımın puan kaybetmesine neden olan , 'ye karşı yedek soyunabilir.

Ankaragücü maçında penaltı yaptırıp takımın puan kaybetmesine neden olan , 'ye karşı yedek soyunabilir. Tuzla sınavında sakatlığı sebebiyle oynayamayan Marcao'nun yerine stoperde 'a görev veren Terim, 25 yaşındaki futbolcunun performansını beğendi. Ahmet'in Göztepe maçına da 11'de olması bekleniyor.

  1. 20.12.2019
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