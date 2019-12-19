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19 Aralık 2019, Perşembe
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Onyekuru korkutuyor

Onyekuru korkutuyor

devre arasında 'yu getirecek. Getirecek getirmesine de 'in kafasını Nijeryalı oyuncunun bir aydır kaldığı için çalışmalarını Monaco antrenörüyle ayrı şekilde devam ettirmesi kurcalıyor.

devre arasında 'yu getirecek. Getirecek getirmesine de 'in kafasını Nijeryalı oyuncunun bir aydır kaldığı için çalışmalarını Monaco antrenörüyle ayrı şekilde devam ettirmesi kurcalıyor. Terim, eylül ayının başında bu yana sadece 2 maçta toplam 16 dakika oynayan Onyekuru'nun transferinin kampa kadar bitirilmesini istiyor. Bu yöndeki talebini de yönetime bildirdi. Böylece açığının kapatmayı hedefliyor.
  1. 19.12.2019
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