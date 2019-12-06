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06 Aralık 2019, Cuma
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için yeni hamle

Onyekuru için yeni hamle

 , 'a dönmeye çok yakın... oyuncu hem yönetime hem de hocası 'e, "G.Saray'a gitmek istiyorum" dedi. Ancak , Onyekuru'yu G.Saray'a, kesin satın alma bedeli ile kiralamak istiyor.

, 'a dönmeye çok yakın... oyuncu hem yönetime hem de hocası 'e, "G.Saray'a gitmek istiyorum" dedi. Ancak , Onyekuru'yu G.Saray'a, kesin satın alma bedeli ile kiralamak istiyor. FFP yüzünden sıkıntısı olan G.Saray ise sadece kiralama peşinde... G.Saray'ın Monaco'ya son teklifi ise "2.5 yıllığına kiralayalım, 2. yılın sonunda bonservisini alalım" şeklinde... Teklif kabul edilirse detaylar konuşulmaya başlayacak.
  1. 6.12.2019
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