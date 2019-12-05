İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve taraftarlarına büyük bir şok yaşattı! Yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta 10 kişi kalan rakibine 2-0 kaybeden Galatasaray rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi başaramadı. Tecrübeli Teknik Adam karşılaşma sonrası 16 yaşındaki Emin Bayram dışında herkesin 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları merak konusu oldu. İşte Tuzlaspor karşısında oynayan futbolcuların kazançları...