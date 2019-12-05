İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında 2. Lig takımı Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu ve taraftarlarına büyük bir şok yaşattı! Yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta 10 kişi kalan rakibine 2-0 kaybeden Galatasaray rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi başaramadı. Tecrübeli Teknik Adam karşılaşma sonrası 16 yaşındaki Emin Bayram dışında herkesin 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları merak konusu oldu. İşte Tuzlaspor karşısında oynayan futbolcuların kazançları...

5 Aralık 2019 Perşembe 15:33 Güncelleme: 05.12.2019 15:33
İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi başlayamayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na da kötü başlangıç yaptı.

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İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

Yedek ağırlıklı çıktığı karşılaşmada etkisiz kalan sarı kırmızılılar, 53'te Sadık'ın golüyle sarsıldı. Terim; Adem, Belhanda ve Donk hamleleriyle maçı çevirmeyi denese de 88'de 10 kişi kalan konuk takım, 90'da Umut'la evine avantajlı döndü

İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

Sarı kırmızılılar, 123 milyon Euro değerinde olan kadrosuyla 2. Lig ekibi Tuzla'yı geçemedi.


İşte Fatih Terim'in 'maç bitse de gitsek' dediği futbolcuların kazançları

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, en son Gaziantep FK galibiyetinin ardından 2 Süper Lig, 1'er UEFA Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 4 müsabakada galibiyet sevinci yaşayamadı.

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