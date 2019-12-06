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06 Aralık 2019, Cuma
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Hem destek hem tepki

Hem destek hem tepki

’ın ikinci lig takımı Tuzla karşısında aldığı yenilgi sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar binlerce mesaj paylaşıp duygularını dile getirdi. Hem destek hem de büyük eleştiriler vardı. İşte dikkat çeken o mesajlardan bazıları:

BU MAĞLUBİYET TERİM'E YAZAR ELEŞTİRENLER:

* Tuzlaspor'la kırk gün kırk gece oynasın bırakın maçı çevirmeyi gol atamaz, bu yenilgi 'e yazar.

* Fatih Terim defalarca denenmişi denedi. ya da 'nın yapıp Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ın yapamadığı ne olabilir bu sezon?

* Fatih Terim kıyafet seçimine gösterdiği özeni futbolcu seçiminde göstermiyor.

* 'Formayı istemiyorum' diyen ruhsuz kişilere ısrarla forma vermek oyuncuların mı suçu yoksa Fatih Terim'in mi?

* Galatasaray'a Derwall, Kalli'nin yaptığı gibi bir devrim lazım.

* Fatih Terim geçmişte çok iyi olabilir ama modern futbola ayak uyduramadı. Fatih Terim başkan olsun ama teknik direktör değil! #fatihterimistifa

SONUNA KADAR SENİNLEYİZ HOCAM SAHİP ÇIKANLAR:

* Henüz yılmadım. Çünkü seni biliyoruz hocam.

* Yedeklere şans verdi ama takım yenildiği için yine hocaya sallıyorlar.

* Tuzla'yı yenmek için Fatih Terim'e gerek yok. Hatta birinin olmasına bile gerek yok!

* Hocam artık bazı ruhsuzların sözleşmelerini fesih etme vakti gelmedi mi? Biz seninleyiz senciyiz. Sonuna kadar.

* Tuzlaspor'u U-19 ile yenmeli Galatasaray. Kaldı ki bu kadar ruhsuz bir futbolcu topluluğuna Guardiola bile etki edemez.

  1. 6.12.2019
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