Hem destek hem tepki

BU MAĞLUBİYET TERİM'E YAZAR ELEŞTİRENLER:

* Galatasaray Tuzlaspor'la kırk gün kırk gece oynasın bırakın maçı çevirmeyi gol atamaz, bu yenilgi Fatih Terim'e yazar.

* Fatih Terim defalarca denenmişi denedi. Selçuk İnan ya da Belhanda'nın yapıp Mustafa Kapı ve Atalay Babacan'ın yapamadığı ne olabilir bu sezon?

* Fatih Terim kıyafet seçimine gösterdiği özeni futbolcu seçiminde göstermiyor.

* 'Formayı istemiyorum' diyen ruhsuz kişilere ısrarla forma vermek oyuncuların mı suçu yoksa Fatih Terim'in mi?

* Galatasaray'a Derwall, Kalli'nin yaptığı gibi bir devrim lazım.

* Fatih Terim geçmişte çok iyi olabilir ama modern futbola ayak uyduramadı. Fatih Terim başkan olsun ama teknik direktör değil! #fatihterimistifa

SONUNA KADAR SENİNLEYİZ HOCAM SAHİP ÇIKANLAR:

* Henüz yılmadım. Çünkü seni biliyoruz hocam.

* Yedeklere şans verdi ama takım yenildiği için yine hocaya sallıyorlar.

* Tuzla'yı yenmek için Fatih Terim'e gerek yok. Hatta birinin olmasına bile gerek yok!

* Hocam artık bazı ruhsuzların sözleşmelerini fesih etme vakti gelmedi mi? Biz seninleyiz senciyiz. Sonuna kadar.

* Tuzlaspor'u U-19 ile yenmeli Galatasaray. Kaldı ki bu kadar ruhsuz bir futbolcu topluluğuna Guardiola bile etki edemez.