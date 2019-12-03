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03 Aralık 2019, Salı
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Bartali'ye arka çıktı

Bartali'ye arka çıktı

, geçen devre arasında Catania'dan, 'yi teknik kadrosuna dahil etmiş ve İtalyan hoca özellikle hazırlık döneminde büyük övgü almıştı.

'da sakatlıklar ve maç içerisinde yaşanan yorgunluklar, kondisyoner 'yi hedef haline getirmişti. Sarı-kırmızılı ekip, önceki maçların aksine maçının son bölümünde bir geriye dönüş örneği sergilerken 'den de İtalyan antrenöre destek geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor maçının ardından, "60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde" diyerek Bartali'ye olan güvendiğini dile getirdi.

  1. 3.12.2019
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