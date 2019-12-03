Bartali'ye arka çıktı

Galatasaray'da sakatlıklar ve maç içerisinde yaşanan yorgunluklar, kondisyoner Alberto Bartali'yi hedef haline getirmişti. Sarı-kırmızılı ekip, önceki maçların aksine Trabzonspor maçının son bölümünde bir geriye dönüş örneği sergilerken Fatih Terim'den de İtalyan antrenöre destek geldi. Deneyimli çalıştırıcı, Trabzonspor maçının ardından, "60'tan sonra G.Saray gitmiyor, gidemiyor, fiziğe mi bakmak lazım? Alberto'yu mu kontrol etmek lazım, bunlar bitti herhalde" diyerek Bartali'ye olan güvendiğini dile getirdi.