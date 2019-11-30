Falcao rötar yaptı
Sakatlığı yılan hikayesine dönen Radamel Falcao'nun dün Madrid'de tedavisini tamamlayıp İstanbul'a gelmesi bekleniyordu. Ancak 33 yaşındaki yıldız golcü geri dönmedi. Aşil tendonundaki sakatlığı dolayısıyla birçok kez İspanya'ya giden El Tigre, son olarak geçtiğimiz hafta bir kez daha Madrid'e gitmişti ve dün döneceği açıklanmıştı.
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