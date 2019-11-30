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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Falcao rötar yaptı

Falcao rötar yaptı

Sakatlığı yılan hikayesine dönen 'nun dün 'de tedavisini tamamlayıp 'a gelmesi bekleniyordu. Ancak 33 yaşındaki yıldız golcü geri dönmedi. Aşil tendonundaki sakatlığı dolayısıyla birçok kez 'ya giden , son olarak geçtiğimiz hafta bir kez daha Madrid'e gitmişti ve dün döneceği açıklanmıştı.

Sakatlığı yılan hikayesine dönen 'nun dün 'de tedavisini tamamlayıp 'a gelmesi bekleniyordu. Ancak 33 yaşındaki yıldız golcü geri dönmedi. Aşil tendonundaki sakatlığı dolayısıyla birçok kez 'ya giden , son olarak geçtiğimiz hafta bir kez daha Madrid'e gitmişti ve dün döneceği açıklanmıştı. Kolombiyalı yıldızın hafta sonunu da Madrid'de geçireceği ve dönüş tarihinin daha sonra belirleneceği ifade edildi. Radamel Falcao'nun üzgün olduğu belirtildi.
  1. 30.11.2019
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