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30 Kasım 2019, Cumartesi
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'yı sattırmam

Muslera'yı sattırmam

Devre arasında kaynak yaratmak isteyen yönetimin kapısına menajerler için geldi. kesin bir dille, “Muslera’yı sattırmam” dedi.

'da devre arasında yapılacak transferler için kaynak arayışları sürerken, menajerlerden flaş teklifler gelmeye başladı. Herkes Belhanda, Nagatomo, Mariano ve Feghouli gibi isimlerin gitmesini beklerken, menajerler yönetimin kapısını için çaldı. Tecrübeli file bekçisi için 5 ila 8 milyon euro arasında tekliflerin olduğu iddia edildi. Yönetimin bunu hocaya ilettiği belirtildi. 'in ise, "Herkes gidebilir ama Muslera'yı sattırmam. Yeri doldurulamayacak tek isim" dediği kaydedildi. 9 sezondur forma giyen Muslera 14 kupa kaldırdı. Kontratı 2021'de bitiyor.
  1. 30.11.2019
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