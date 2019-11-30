Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mehmet Manis kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... İstenilen ve beklenen gidişattan uzan kalan, neticede de gözünü devre arası transfer dönemine diken sarı kırmızılıları hareketli bir dönem bekliyor... Galatasaray bu kapsamda transfer çalışmalarını hızlandırırken kadroya katılması hedeflenen isimleri de belirlemeye başladı. O isimlerden biri de Basel U21 takımında forma giyen Mehmet Manis. Peki, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mehmet Manis kimdir? İşte taraftarların oyuncuyla ilgili merak ettikleri ve oyuncuya dair bilgiler...
Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilen ve transferine dair gelişmeler basına yansıyan Mehmet Manis ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... Adı sarı kırmızılı kulüp ile anılan Manis'e dair taraftarlar da bilgilere erişmek için arama motorlarına, 'Mehmet Manis kimdir? sorusunu yazıyor... Peki, Basel U21 takımında forma giyen Mehmet Manis kimdir? İşte yanıtı....
MEHMET MANİS KİMDİR?
11 Nisan 2001 İsviçre doğumlu olan Mehmet Manis, futbola Basel altyapısında başladı. Basel altyaş gruplarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, 2019 yılında İsviçre ekibi profesyonel sözleşme imzaladı.
1.81 boyunda olan Manis, sol ayağını etkili kullanıyor. Kanatlarda görev alan 18 yaşındaki oyuncu, Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben'e benzetiliyor.
İsviçre U16 Milli Takımı'nda oynayan genç oyuncu, Türkiye U19 Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.
Basel ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mehmet, bu sezon U21 Ligi'nde 4 maçta görev alırken, gol ya da asist üretemedi.
- 30.11.2019
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor | CANLI
- Buse Naz Çakıroğlu: Tokyo’dan altın madalya ile evime dönmek istiyorum
- Kayserispor'un olağanüstü kongresi 7 Aralık'a ertelendi
- Ayhancan Güven 'Porsche'nin 2020 genç sürücüsü' seçildi
- Antalyaspor Başakşehir ile 27'nci randevusuna çıkıyor
- Dündar Keşaplı'dan Burak Yılmaz açıklaması!
- Emre Bol: Son yıllarda Avrupa'da ülke puanının düşmesinin sebebi Galatasaray'dır
- Firari FETÖ’cü Hakan Şükür bakın nerede ve nasıl görüntülendi! İZLE
- Okan Buruk: Almanya'da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz
- Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mehmet Manis kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.