Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mehmet Manis kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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'ın transfer etmek istediği kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Mehmet Manis kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

'da sıcak gelişmeler yaşanıyor... İstenilen ve beklenen gidişattan uzan kalan, neticede de gözünü devre arası transfer dönemine diken sarı kırmızılıları hareketli bir dönem bekliyor... Galatasaray bu kapsamda transfer çalışmalarını hızlandırırken kadroya katılması hedeflenen isimleri de belirlemeye başladı. O isimlerden biri de Basel U21 takımında forma giyen . Peki, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği ? İşte taraftarların oyuncuyla ilgili merak ettikleri ve oyuncuya dair bilgiler...

'ın transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilen ve transferine dair gelişmeler basına yansıyan ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor... Adı sarı kırmızılı kulüp ile anılan Manis'e dair taraftarlar da bilgilere erişmek için arama motorlarına, '? sorusunu yazıyor... Peki, Basel U21 takımında forma giyen Mehmet Manis kimdir? İşte yanıtı....

MEHMET MANİS KİMDİR?

11 Nisan 2001 İsviçre doğumlu olan Mehmet Manis, futbola Basel altyapısında başladı. Basel altyaş gruplarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yetenek, 2019 yılında İsviçre ekibi profesyonel sözleşme imzaladı.

1.81 boyunda olan Manis, sol ayağını etkili kullanıyor. Kanatlarda görev alan 18 yaşındaki oyuncu, Hollandalı efsane futbolcu Arjen Robben'e benzetiliyor.

İsviçre U16 Milli Takımı'nda oynayan genç oyuncu, Türkiye U19 Takımı'nda ise 3 maçta görev aldı.

Basel ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Mehmet, bu sezon U21 Ligi'nde 4 maçta görev alırken, gol ya da asist üretemedi.

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  1. 30.11.2019
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