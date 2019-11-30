Derdiyok’u bile arıyor
Bu sezon gol konusunda kısır bir sezon geçiren Galatasaray’da 12. hafta itibarıyla Eren Derdiyok’u yakalayan tek isim Babel oldu. Geçen sezon kadro dışı kalan ve sezon sonu bedelsiz ayrılan Eren, ligde ilk 12 haftanın 8’inde forma giymiş ve 4 gol atmıştı. Eren, ilk yarıyı ise toplam 10 golle tamamlamıştı.
- 30.11.2019
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