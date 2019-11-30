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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Derdiyok’u bile arıyor

Derdiyok’u bile arıyor

Bu sezon gol konusunda kısır bir sezon geçiren ’da 12. hafta itibarıyla ’u yakalayan tek isim Babel oldu. Geçen sezon kadro dışı kalan ve sezon sonu bedelsiz ayrılan Eren, ligde ilk 12 haftanın 8’inde forma giymiş ve 4 gol atmıştı. Eren, ilk yarıyı ise toplam 10 golle tamamlamıştı.

  1. 30.11.2019
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