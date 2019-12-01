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01 Aralık 2019, Pazar
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ve yan toplara dikkat!

Sörloth ve yan toplara dikkat!

Zorlu  maçı öncesinde oyuncularına rakibi ezberletti. Galibiyeti şart koşan tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın eksik ve iyi yanlarını tek tek anlattı ve dikkatli olmalarını istedi.

Zorlu maçı öncesinde oyuncularına rakibi ezberletti. Galibiyeti şart koşan tecrübeli teknik adam, bordo-mavili takımın eksik ve iyi yanlarını tek tek anlattı ve dikkatli olmalarını istedi. İşte Terim'in dikkat çektiği o konular:

Ceza sahası dışından şut şansı arayacaklar. Hosseini'den, Sosa'ya kadar topa iyi vuran oyuncuları var. Özellikle yan toplarda topu bizim ceza sahamızın yayında toplamalıyız. Önlerine düşerse, sıkıntı olabilir.

Obi Mikel, Hosseini rakipten top çalma konusunda becerikli oyuncular. Bir de Mikel'in garantici oyununa dikkat edin. Top almaya değil, geriye oynamaya zorlayın.

Gol pozisyonlarına girme konusunda hiç zorluk yaşamıyorlar... 'a dikkat edin. Havadan da yerden de iyi vuruşları olan bir santrfor. Nwakaeme'nin de ceza sahasından kaleye kesme atmasına sakın izin vermeyin.

Bireysel olarak yetenekli oyuncuları olan bir takıma karşı oynayacağız. En önemlisi belki de Nwakaeme... Mariano'yu sakın onunla yalnız bırakmayın. Ortada kim uygun durumdaysa Mariano'nun yanına yardıma gitsin.

  1. 1.12.2019
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