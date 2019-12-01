Falcao yeniden İstanbul'da

Aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle bir süredir İspanya'da tedavi olan Falcao İstanbul'a geldi. Yaklaşık 2 aydır topa dokunmayan ve tedavisine Florya'da devam edecek olan Kolombiyalı golcü, hafta içinde geniş kapsamlı bir kontrolden geçecek. Buna göre bir yol haritası belirlenecek. Durumunda bir değişiklik olmazsa yeniden İspanya'ya gidebileceği belirtiliyor.