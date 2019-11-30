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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Galatasaray kafilesi Trabzon'da

Süper Lig'in 13. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, Trabzon'a gitti. Havaalanından çıkış yapan kafile, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele geçti.

30 Kasım 2019 Cumartesi 19:02 Güncelleme: 30.11.2019 19:02
Galatasaray kafilesi Trabzon'da

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi, polis eşliğinde çıkış yaptı.

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Galatasaray kafilesi Trabzon'da

Az sayıda sarı-kırmızılı taraftarların karşıladığı kafilede Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da yer aldı. Takım, kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti.

Galatasaray kafilesi Trabzon'da
Galatasaray kafilesi Trabzon'da
Galatasaray kafilesi Trabzon'da
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