Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kamp kadrosunu da resmi internet sitesinden duyuran Galatasaray'da Trabzonspor kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu. İşte ayrıntılar ve o isimler...