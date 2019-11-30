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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Haberler Galeri Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kamp kadrosunu da resmi internet sitesinden duyuran Galatasaray'da Trabzonspor kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu. İşte ayrıntılar ve o isimler...

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:09 Güncelleme: 30.11.2019 15:17
Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşı gelecek.

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Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

Sarı kırmızılılar resmi internet sitesinden idman raporunu şöyle açıklarken kafileyi de duyurdu:

Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

"Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Takımımız, Trabzonspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek yarın saat 19.00'da başlayacak maç öncesi bu kentte kampa girecek."

Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

"Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı."

Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

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