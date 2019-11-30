Son dakika: Galatasaray'ın Trabzonspor kadrosu duyuruldu!
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Kamp kadrosunu da resmi internet sitesinden duyuran Galatasaray'da Trabzonspor kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu. İşte ayrıntılar ve o isimler...
30 Kasım 2019 Cumartesi 15:09
Güncelleme: 30.11.2019 15:17
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 13. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşı gelecek.
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Sarı kırmızılılar resmi internet sitesinden idman raporunu şöyle açıklarken kafileyi de duyurdu:
"Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Takımımız, Trabzonspor karşılaşması için bugün saat 16.00'da sponsorumuz Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Trabzon'a hareket ederek yarın saat 19.00'da başlayacak maç öncesi bu kentte kampa girecek."
"Florya Metin Oktay Tesisleri JuppDerwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı."
Galatasaray'ınTrabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: