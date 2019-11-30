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Galatasaray'da Nagatomo'yu üzen haber! İşte yeni sol bek
Sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Ocak ayında Japon sol beki Nagatomo'yu satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için aradığı ismi buldu. Adı Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile de anılan Cimbom, bu bölgeye sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor.
30 Kasım 2019 Cumartesi 15:00
Güncelleme: 30.11.2019 15:00
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Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalamasının ardından hızlı bir yaz transferi geçiren ve takımı büyük ölçüde yenileyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
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Bu sezon hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği oyunla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Cimbom, ilk yarının sona ermesiyle birlikte kadroda büyük değişiklikler yapmayı planlıyor.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda birçok oyuncusuyla yollarını ayıracak olan sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık gerçekleşiyor...
Galatasaray, sözleşmesi sona erecek olan Japon futbolcu YutoNagatomo ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Yönetim, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu ocak ayında elinden çıkartarak transfer için kaynak yaratmayı planlıyor.