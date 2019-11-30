Galatasaray'da Nagatomo'yu üzen haber! İşte yeni sol bek

Sezonun ilk yarısının sonuna yaklaşılmasıyla takviye çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız verildi. Ocak ayında Japon sol beki Nagatomo'yu satarak transfer için kaynak yaratmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, bu bölge için aradığı ismi buldu. Adı Milan forması giyen Ricardo Rodriguez ile de anılan Cimbom, bu bölgeye sürpriz bir takviye yapmaya hazırlanıyor.

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:00 Güncelleme: 30.11.2019 15:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





