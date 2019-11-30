Son dakika: Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha!
Galatasaray, UEFA'nın 'Sattığın kadar al' baskını yapan Finansal Fair Play (FFP) kıskacından dolayı bonservissiz ve kiralık oyunculara yönelmişti. Yaz transfer döneminde Mbaye Diagne'yi satamadığı için transfer bütçesi oluşturamayan Galatasaray, transferde rotayı bedelsiz olanların yanı sıra kiralık oyunculara yöneltmişti. Ancak bu da çare olmadı ve gelenler gidenleri aratır oldu. Son dakika kararı kapsamında bir isimle daha veda kararı alındı. Peki, Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlere dahil olan son futbolcu kim? İşte çok sıcak Galatasaray haberinin ayrıntıları...
30 Kasım 2019 Cumartesi 13:10
Güncelleme: 30.11.2019 13:13
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Bu sezon takıma dahil edilen birçok futbolcudan istediği verimi alamayan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, ilk etapta ocak ayını işaret etmişti.
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Takımdan gönderilecek futbolcular büyük ölçüde belirlenirken gündeme son olarak bir isim geldi.
Çok büyük umutlarla gelmesine rağmen bir türlü beklenen performansa ulaşamayan oyuncu için ayrılık vakti geldi...
Sezon başında transfer edilen ancak giderek gözden düşen oyuncuyla alakalı ayrılık kararı alındı.
Sarı kırmızılı ekibin teknik değerlendirmeleri neticesinde o isim, as takım planlarından da çıkarıldı.