Son dakika: Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! 

Galatasaray, UEFA'nın 'Sattığın kadar al' baskını yapan Finansal Fair Play (FFP) kıskacından dolayı bonservissiz ve kiralık oyunculara yönelmişti. Yaz transfer döneminde Mbaye Diagne'yi satamadığı için transfer bütçesi oluşturamayan Galatasaray, transferde rotayı bedelsiz olanların yanı sıra kiralık oyunculara yöneltmişti. Ancak bu da çare olmadı ve gelenler gidenleri aratır oldu. Son dakika kararı kapsamında bir isimle daha veda kararı alındı. Peki, Galatasaray'da ayrılması beklenen isimlere dahil olan son futbolcu kim? İşte çok sıcak Galatasaray haberinin ayrıntıları...