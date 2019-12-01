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01 Aralık 2019, Pazar
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Deplasman fakiri

Deplasman fakiri

, dış sahada oynadığı maçlardan 3 puan çıkartmakta güçlük çekiyor. deplasmanda çıktığı 6 maçın 4'ünde 10 puan bırakan Cimbom, 'nde ise 2 dış saha maçında, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı.

, dış sahada oynadığı maçlardan 3 puan çıkartmakta güçlük çekiyor. deplasmanda çıktığı 6 maçın 4'ünde 10 puan bırakan Cimbom, 'nde ise 2 dış saha maçında, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 'ın rakibi ise bu sezon evinde iyi bir grafik çiziyor. Ligde evinde 6 maça çıkan ekibi, sadece 2 maçta puan kaybetti. Bu açıdan da ilginç bir maç olacak.

  1. 1.12.2019
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