Deplasman fakiri

Cimbom, dış sahada oynadığı maçlardan 3 puan çıkartmakta güçlük çekiyor. Ligde deplasmanda çıktığı 6 maçın 4'ünde 10 puan bırakan Cimbom, Devler Ligi'nde ise 2 dış saha maçında, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor ise bu sezon evinde iyi bir grafik çiziyor. Ligde evinde 6 maça çıkan Karadeniz ekibi, sadece 2 maçta puan kaybetti. Bu açıdan da ilginç bir maç olacak.