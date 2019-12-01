Deplasman fakiri
Cimbom, dış sahada oynadığı maçlardan 3 puan çıkartmakta güçlük çekiyor. Ligde deplasmanda çıktığı 6 maçın 4'ünde 10 puan bırakan Cimbom, Devler Ligi'nde ise 2 dış saha maçında, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı.
Cimbom, dış sahada oynadığı maçlardan 3 puan çıkartmakta güçlük çekiyor. Ligde deplasmanda çıktığı 6 maçın 4'ünde 10 puan bırakan Cimbom, Devler Ligi'nde ise 2 dış saha maçında, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Galatasaray'ın rakibi Trabzonspor ise bu sezon evinde iyi bir grafik çiziyor. Ligde evinde 6 maça çıkan Karadeniz ekibi, sadece 2 maçta puan kaybetti. Bu açıdan da ilginç bir maç olacak.
- 1.12.2019
-
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun son görüntüsü korkuttu!
Toplam 1
Yorum
dfdfdfd fdffdfdf
-
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Abdülkadir Ömür'e ziyaret
Toplam 4
Yorum
KorayD. Abdülkadir'e geçmiş olsun, sahalara dönmesini bekliyoruz. Misafir ne bulursa onu yer, ama tepsi biraz küçük kalmış.
-
Kayserispor'dan flaş Emre Demir kararı!
Toplam 1
Yorum
01ADS çocuğu bitirecekler kararlılar
Deplasman fakiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.