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01 Aralık 2019, Pazar
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İki oyuncu sınırda

İki oyuncu sınırda

'da , cezasından dolayı maçının kadrosunda yer alamayacak.

'da , cezasından dolayı maçının kadrosunda yer alamayacak. Cimbom da ayrıca 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Younes ile , Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Aytemiz müsabakasında görev alamayacak.

  1. 1.12.2019
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