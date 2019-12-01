İki oyuncu sınırda
Galatasaray'da Ryan Babel, sarı kart cezasından dolayı Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Galatasaray'da Ryan Babel, sarı kart cezasından dolayı Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Cimbom da ayrıca 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.
- 1.12.2019
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