İki oyuncu sınırda

Galatasaray'da Ryan Babel, sarı kart cezasından dolayı Trabzonspor maçının kadrosunda yer alamayacak. Cimbom da ayrıca 2 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Younes Belhanda ile Adem Büyük, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.