Galatasaray'a yeni 10 numara Premier Lig'den!
Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon beklenilen görüntüyü çizemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef, büyük bir düşüş yaşayan Younes Belhanda'nın yerine bir 10 numara. Terim ve ekibi aradığı 10 numarayı Premier Lig'den buldu. İşte detaylar...
Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara ararken Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi...
Tottenham'ın yeni menajeri Mourinho sezon başında 16 milyon euro bedelle kiralanan Giovani Lo Celso'yu istemediğini yönetime iletti.
Arjantin'den TyCSports, Tottenham'ın 23 yaşındaki Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmesi durumunda Betis'e dönmeyeceğini, Galatasaray'ın da yer aldığı takımlardan birine kiralayacağı belirtti.
Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist kaydedebildi.
- 4.12.2019
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Girdi ve kart gördü
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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