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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'a yeni 'den!

Galatasaray'a yeni 10 numara Premier Lig'den!

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon beklenilen görüntüyü çizemeyen 'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef, büyük bir düşüş yaşayan Younes Belhanda'nın yerine bir . Terim ve ekibi aradığı 10 numarayı 'den buldu. İşte detaylar...

, Younes Belhanda'nın yerine ararken Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi...

Tottenham'ın yeni menajeri Mourinho sezon başında 16 milyon euro bedelle kiralanan Giovani 'yu istemediğini yönetime iletti.

Arjantin'den TyCSports, Tottenham'ın 23 yaşındaki Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmesi durumunda Betis'e dönmeyeceğini, Galatasaray'ın da yer aldığı takımlardan birine kiralayacağı belirtti.

Bu sezon ekibinde 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist kaydedebildi.

  1. 4.12.2019
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