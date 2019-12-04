Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de yıllardır süren ezeli rekabet, transfer dönemine de yansımaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sefer Yunan yıldız için rekabet edecek.

4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





