Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de yıllardır süren ezeli rekabet, transfer dönemine de yansımaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sefer Yunan yıldız için rekabet edecek.
4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45
Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet transfer döneminde de sürüyor.

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Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İki ezeli rakip bu kez de Olympiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas için karşı karşıya geldi.

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Galatasaray'ın devre arasında Yuto Nagatomo ile yollarını ayıracak olması, Fenerbahçe'de ise Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık problemini bir türlü atlatamaması üzerine iki kulüp de 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yunan ekip ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı belirtilirken iki takım da bu transferde öne geçebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...

HIZLI DAVRANMALARI ŞART

Olympiakos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Konstantinos Tsimikas'ın Transfermarkt değeri 3.5 milyon euro civarında...

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