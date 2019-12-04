HaberlerGaleriEzeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Ezeli rakipler transferde yine karşı karşıya! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Süper Lig'de yıllardır süren ezeli rekabet, transfer dönemine de yansımaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde Vedat Muriç için karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sefer Yunan yıldız için rekabet edecek.
4 Aralık 2019 Çarşamba 07:45
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabet transfer döneminde de sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki ezeli rakip bu kez de Olympiakos'un sol beki KonstantinosTsimikas için karşı karşıya geldi.
Galatasaray'ın devre arasında YutoNagatomo ile yollarını ayıracak olması, Fenerbahçe'de ise Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık problemini bir türlü atlatamaması üzerine iki kulüp de 23 yaşındaki futbolcuyu gündemine aldı.
Yunan ekip ve oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığı belirtilirken iki takım da bu transferde öne geçebilmek için yoğun çaba harcıyor.
HIZLI DAVRANMALARI ŞART
Olympiakos ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan KonstantinosTsimikas'ınTransfermarkt değeri 3.5 milyon euro civarında...