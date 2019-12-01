Adem sahada Erencan kenarda
Sakatlarla başı dertte olan Fatih Terim en büyük krizi forvette yaşıyor. Falcao ve Andone'den sonra Babel'i de kaybeden deneyimli hocanın, tek umudu Adem Büyük...
Sakatlarla başı dertte olan Fatih Terim en büyük krizi forvette yaşıyor. Falcao ve Andone'den sonra Babel'i de kaybeden deneyimli hocanın, tek umudu Adem Büyük... Adem'i tek forvet olarak sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamın Feghouli'yi öne atacağı iddiaları da var. Club Brugge maçında sahaya sürdüğü Erencan da yedekte bekleyecek.
- 1.12.2019
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