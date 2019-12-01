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01 Aralık 2019, Pazar
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Adem sahada Erencan kenarda

Adem sahada Erencan kenarda

Sakatlarla başı dertte olan en büyük krizi forvette yaşıyor. Falcao ve Andone'den sonra Babel'i de kaybeden deneyimli hocanın, tek umudu ...

Sakatlarla başı dertte olan en büyük krizi forvette yaşıyor. Falcao ve Andone'den sonra Babel'i de kaybeden deneyimli hocanın, tek umudu ... Adem'i tek forvet olarak sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adamın Feghouli'yi öne atacağı iddiaları da var. maçında sahaya sürdüğü Erencan da yedekte bekleyecek.

  1. 1.12.2019
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