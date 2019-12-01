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01 Aralık 2019, Pazar
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Üçlü defans

Üçlü defans

Sağ bekte Şener sakat olduğu için bugün, Mariano'ya muhtaç. Solda ise Nagatomo'yu değil de Taşdemir'i kullanacak.

Sağ bekte Şener sakat olduğu için bugün, Mariano'ya muhtaç. Solda ise Nagatomo'yu değil de Taşdemir'i kullanacak. Savunmada son dakika değişikliği olmazsa bir kez daha Donk, ve Marcao'yu kullanacak.

  1. 1.12.2019
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