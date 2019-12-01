Üçlü defans

Sağ bekte Şener sakat olduğu için Fatih Terim bugün, Mariano'ya muhtaç. Solda ise Nagatomo'yu değil de Emre Taşdemir'i kullanacak. Savunmada son dakika değişikliği olmazsa bir kez daha Donk, Ahmet Çalık ve Marcao'yu kullanacak.