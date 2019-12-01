Ortaya karışık: Belhanda mı Feghouli mi?

Galatasaray'ın orta sahası çok bilinmeyenli denklem gibi... Fatih Terim, taraftarların sildiği Belhanda'yı 'bugün de oynatacak' iddiasında olanların sayısı hiç de az değil.
Galatasaray'ın orta sahası çok bilinmeyenli denklem gibi... Fatih Terim, taraftarların sildiği Belhanda'yı 'bugün de oynatacak' iddiasında olanların sayısı hiç de az değil. Ancak Feghouli'nin 10 numara oynama ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Terim'in en büyük kozu yine Brugge karşısında yorulan ve kenara gelen Ömer Bayram olacak. Nzonzi ve Seri arasında yapacağı tercih de merak konusu...
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