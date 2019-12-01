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01 Aralık 2019, Pazar
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Ortaya karışık: mi?

Ortaya karışık: Belhanda mı Feghouli mi?

'ın orta sahası çok bilinmeyenli denklem gibi... , taraftarların sildiği 'yı 'bugün de oynatacak' iddiasında olanların sayısı hiç de az değil.

'ın orta sahası çok bilinmeyenli denklem gibi... , taraftarların sildiği 'yı 'bugün de oynatacak' iddiasında olanların sayısı hiç de az değil. Ancak 'nin 10 numara oynama ihtimali daha yüksek gibi duruyor. Terim'in en büyük kozu yine Brugge karşısında yorulan ve kenara gelen olacak. Nzonzi ve Seri arasında yapacağı tercih de merak konusu...

  1. 1.12.2019
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