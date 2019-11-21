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21 Kasım 2019, Perşembe
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Sonuncu sırada

Sonuncu sırada

'de 6. durumda olan , 11 hafta sonunda rakip filelere sadece 13 bırakabildi.

'de 6. durumda olan , 11 hafta sonunda rakip filelere sadece 13 bırakabildi. Bu kısır performansı ile puan cetvelinde yer alan ilk 9 takım arasında kendisine son sırada yer buldu.
  1. 21.11.2019
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