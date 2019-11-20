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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Motive ediyor

Motive ediyor

, sakat futbolcuların çokluğunda görev yapacak isimlere moral veriyor.

, sakat futbolcuların çokluğunda görev yapacak isimlere moral veriyor. Tecrübeli teknik adam karşılaşmasında forma giyecek futbolculara, "Şimdi sıra sizde. Kendinizi gösterin, formayı bırakmayın. Bu şansınızı iyi kullanın" dediği öğrenildi.
  1. 20.11.2019
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