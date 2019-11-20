Motive ediyor
Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğunda görev yapacak isimlere moral veriyor.
Fatih Terim, sakat futbolcuların çokluğunda görev yapacak isimlere moral veriyor. Tecrübeli teknik adam Başakşehir karşılaşmasında forma giyecek futbolculara, "Şimdi sıra sizde. Kendinizi gösterin, formayı bırakmayın. Bu şansınızı iyi kullanın" dediği öğrenildi.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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