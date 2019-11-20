Ali Yavuz geri gelsin
Sarı-kırmızılı taraftarlar, eldeki forvetlerin sakatlanması nedeniyle, sezon başında 2. Lig ekibi Tarsus'a kiralanan Ali Yavuz Kol'un geri dönmesini istiyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, eldeki forvetlerin sakatlanması nedeniyle, sezon başında 2. Lig ekibi Tarsus'a kiralanan Ali Yavuz Kol'un geri dönmesini istiyor. 18 yaşındaki santrfor bu sezon Tarsus'ta 12 maçta 2 gol, 1 asistle oynarken U19 Milli Takımı'nda da boy gösterdi. Genç isim, Türkiye'nin Ermenistan'ı 4-1, Karadağ'ı 2-1 yendiği maçlarda 1'er gol atarak galibiyetlerde rol aldı.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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