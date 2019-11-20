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20 Kasım 2019, Çarşamba
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küstü’ iddiası

‘Belhanda küstü’ iddiası

Taraftarlara küfür ettikten sonra forma yüzü göremeyen 'nın ocakta gitmesine kesin gözle bakılıyor. Faslı futbolcunun formasını kaybettiği için hocası 'e tavır aldığı düşünülüyor.

Taraftarlara küfür ettikten sonra forma yüzü göremeyen 'nın ocakta gitmesine kesin gözle bakılıyor. Faslı futbolcunun formasını kaybettiği için hocası 'e tavır aldığı düşünülüyor. Çenesi kırıldıktan sonra bile oynayan 29 yaşındaki futbolcunun Madrid deplasmanında kesik yemesiyle birlikte hocasına küstüğü ve G.Antep'ten "Topuğum ağrıyor" diyerek döndüğü ortaya atıldı. Artık forma bulması çok zor görünüyor.
  1. 20.11.2019
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