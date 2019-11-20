‘Belhanda küstü’ iddiası
Taraftarlara küfür ettikten sonra forma yüzü göremeyen Belhanda'nın ocakta gitmesine kesin gözle bakılıyor. Faslı futbolcunun formasını kaybettiği için hocası Fatih Terim'e tavır aldığı düşünülüyor.
Taraftarlara küfür ettikten sonra forma yüzü göremeyen Belhanda'nın ocakta gitmesine kesin gözle bakılıyor. Faslı futbolcunun formasını kaybettiği için hocası Fatih Terim'e tavır aldığı düşünülüyor. Çenesi kırıldıktan sonra bile oynayan 29 yaşındaki futbolcunun Madrid deplasmanında kesik yemesiyle birlikte hocasına küstüğü ve G.Antep'ten "Topuğum ağrıyor" diyerek döndüğü ortaya atıldı. Artık forma bulması çok zor görünüyor.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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