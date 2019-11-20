Son kayıp Lemina

Galatasaray'da sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. 1 Ekim'den bu yana forma giyemeyen Falcao'dan sonra Şener Ç. Rize maçında, Andone ise G.Antep karşılaşmasında sakatlanmıştı. Belhanda ise Madrid'den ise sakat dönmüştü ve idmana çıkmyor. Milli takımda sakatlanan Muslera bel ağrısı, Babel sol dizindeki sıvı birikmesi nedeniyle dün tedavi gördü. Son kurban ise Lemina oldu. Gabonlu, sağ diz iç yan bağındaki zorlanma nedeniyle idmana çıkamadı. Luyindama'nın durumu ise İstanbul'da belli olacak.



ÜÇLÜ SAVUNMA BOZULMAYACAK

Aslan'ın Cuma günkü Başakşehir maçında kalesini Okan Kocuk koruyacak. 3'lü savunmayı bozmak istemeyen Fatih Terim; Ahmet ve Marcao'nun yanına Donk'u monte edecek. Mariano ile Emre Taşdemir yine görev yapacak. Orta alanda Seri, Nzonzi, Ömer Bayram ve Feghouli'den 3'ü oynayacak. İleri uçta ise Adem Büyük ile Emre Mor forma giyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan bazı isimlerin durumu cuma günü maç saati belli olacak.



BABEL ERKEN DÖNDÜ

Galatasaray'ın Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan oyuncusu Ryan Babel, İstanbul'a döndü. Sol dizinden sakatlanan 32 yaşındaki yıldızın Fatih Terim'in ricasıyla, tedavisi tamamlanıp, Başakşehir maçına yetiştirilmesi için İstanbul'a erken gönderildiği iddia edildi. Yıldız futbolcu böylece Hollanda'nın dün gece Estonya ile oynadığı EURO 2020 Elemeleri'ndeki maçı beklemedi. Babel'in dizinde sıvı birikimi olduğu durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi.



FALCAO YİNE GİTTİ

Sakatlığı yılan hikayesine dönen Kolombiyalı golcü, yeniden İspanya'ya gitti. 1 Ekim'den bu yana topa vurmayan Falcao, üçüncü kez Madrid'e uçtu. 1 hafta daha Madrid'de kendi doktoruna tedavi olacak 33 yaşındaki futbolcu, daha sonra İstanbul'a kesin dönüş yapacak. Falcao, Başakşehir ve Brugge maçlarında olmayacak.



KESİN YOKLAR:

ANDONE

FALCAO

ŞENER

EMRE AKBABA



YETİŞME İHTİMALİ OLANLAR:

LUYINDAMA

BABEL

MUSLERA

BELHANDA

LEMINA