Fotoğraflar yarışacak
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) gelenekselleşmiş fotoğraf yarışmasının 17.'sini gerçekleştiriyor.
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) gelenekselleşmiş fotoğraf yarışmasının 17.'sini gerçekleştiriyor. "Sarı Kırmızı Kareler" başlığı altında yapılacak ve tüm foto muhabirlere açık olan yarışmada derece alan eserler, 2020 takvimine basılacak. Ayrıca Cuma günü yapılacak dereceye giren fotoğraflar ödüllendirilecek
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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