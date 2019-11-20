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20 Kasım 2019, Çarşamba
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Fotoğraflar yarışacak

Fotoğraflar yarışacak

ve (1905 GSYİAD) gelenekselleşmiş fotoğraf yarışmasının 17.'sini gerçekleştiriyor.

ve (1905 GSYİAD) gelenekselleşmiş fotoğraf yarışmasının 17.'sini gerçekleştiriyor. " Kareler" başlığı altında yapılacak ve tüm foto muhabirlere açık olan yarışmada derece alan eserler, 2020 takvimine basılacak. Ayrıca Cuma günü yapılacak dereceye giren fotoğraflar ödüllendirilecek
  1. 20.11.2019
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