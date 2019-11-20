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20 Kasım 2019, Çarşamba
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karşı oynamayacak

Galatasaray karşı oynamayacak

'ün deplasmanda 'le 2-2 berabere kaldığı maçta gören ve 3 maç ceza alan 'in cezasının indirilmesi için yapılan başvuru tarafından reddedildi.

'ün deplasmanda 'le 2-2 berabere kaldığı maçta gören ve 3 maç ceza alan 'in cezasının indirilmesi için yapılan başvuru tarafından reddedildi. Takımın kilit isimlerinden kaptan Vormer, 'da karşısında forma giyemeyecek.

  1. 20.11.2019
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