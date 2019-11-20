Galatasaray karşı oynamayacak
Club Brugge'ün deplasmanda Real Madrid'le 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Ruud Vormer'in cezasının indirilmesi için yapılan başvuru UEFA tarafından reddedildi.
Club Brugge'ün deplasmanda Real Madrid'le 2-2 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Ruud Vormer'in cezasının indirilmesi için yapılan başvuru UEFA tarafından reddedildi. Takımın kilit isimlerinden kaptan Vormer, İstanbul'da Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
- 20.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Galatasaray karşı oynamayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.