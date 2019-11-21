Son dakika: Bir taraftar sakatlandı
Galatasaray'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar sinirleri bozarken, bazı taraftarlar ise konuya esprili yaklaşmayı da ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı bir taraftar, "Yaşanılan sakatlıklardan sonra takımda oynayacak oyuncu kalmamasından dolayı Başakşehir maçı için eli ayağı tutan arkadaşlar oynamak için kulübümüze başvuru yapabilir" şeklinde mesaj attı.
Galatasaray'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar sinirleri bozarken, bazı taraftarlar ise konuya esprili yaklaşmayı da ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı bir taraftar, "Yaşanılan sakatlıklardan sonra takımda oynayacak oyuncu kalmamasından dolayı Başakşehir maçı için eli ayağı tutan arkadaşlar oynamak için kulübümüze başvuru yapabilir" şeklinde mesaj attı. Bir başka Galatasaraylı ise, "Son Dakika: Galatasaraylı bir taraftar sakatlandı" şeklinde bir haber geçti! "7 kişi kalsak bile kafi" diyerek takımına duyduğu güveni dile getirenler de vardı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Son dakika: Bir taraftar sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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