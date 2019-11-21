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21 Kasım 2019, Perşembe
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dakika: Bir taraftar sakatlandı

Son dakika: Bir taraftar sakatlandı

'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar sinirleri bozarken, bazı taraftarlar ise konuya esprili yaklaşmayı da ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı bir taraftar, "Yaşanılan sakatlıklardan sonra takımda oynayacak oyuncu kalmamasından dolayı maçı için tutan arkadaşlar oynamak için kulübümüze başvuru yapabilir" şeklinde mesaj attı.

'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar sinirleri bozarken, bazı taraftarlar ise konuya esprili yaklaşmayı da ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı bir taraftar, "Yaşanılan sakatlıklardan sonra takımda oynayacak oyuncu kalmamasından dolayı maçı için tutan arkadaşlar oynamak için kulübümüze başvuru yapabilir" şeklinde mesaj attı. Bir başka ise, " Dakika: Galatasaraylı bir taraftar sakatlandı" şeklinde bir haber geçti! "7 kişi kalsak bile kafi" diyerek takımına duyduğu güveni dile getirenler de vardı.

  1. 21.11.2019
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