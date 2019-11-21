Son dakika: Bir taraftar sakatlandı

Galatasaray'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar sinirleri bozarken, bazı taraftarlar ise konuya esprili yaklaşmayı da ihmal etmedi. Sarı-kırmızılı bir taraftar, "Yaşanılan sakatlıklardan sonra takımda oynayacak oyuncu kalmamasından dolayı Başakşehir maçı için eli ayağı tutan arkadaşlar oynamak için kulübümüze başvuru yapabilir" şeklinde mesaj attı. Bir başka Galatasaraylı ise, "Son Dakika: Galatasaraylı bir taraftar sakatlandı" şeklinde bir haber geçti! "7 kişi kalsak bile kafi" diyerek takımına duyduğu güveni dile getirenler de vardı.