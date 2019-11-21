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21 Kasım 2019, Perşembe
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Söz artık 'da

Söz artık Altay'da

'ın 16 yaşındaki 'dan resmen istediği ortaya çıktı.

'ın 16 yaşındaki 'dan resmen istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan sportif direktör Özden Töraydın, "Kazımcan 2003 doğumlu, şut becerisi yüksek, oyun zekası, fiziksel gelişimi iyi seyreden bir oyuncumuz. Galatasaray teklifini yaptı. Önümüzdeki hafta değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

  1. 21.11.2019
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