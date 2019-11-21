Söz artık Altay'da
Galatasaray'ın 16 yaşındaki Kazımcan Karataş'ı Altay'dan resmen istediği ortaya çıktı.
Galatasaray'ın 16 yaşındaki Kazımcan Karataş'ı Altay'dan resmen istediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili konuşan sportif direktör Özden Töraydın, "Kazımcan 2003 doğumlu, şut becerisi yüksek, oyun zekası, fiziksel gelişimi iyi seyreden bir oyuncumuz. Galatasaray teklifini yaptı. Önümüzdeki hafta değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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