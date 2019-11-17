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17 Kasım 2019, Pazar
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Kazımcan’a kanca

Kazımcan’a kanca

Genç futbolcu arayışına giren , 1. Lig ekibi 'ın kanat oyuncusu 'a talip oldu.

Genç futbolcu arayışına giren , 1. Lig ekibi 'ın kanat oyuncusu 'a talip oldu. 16 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında harekete geçmek istiyor. Ligi'nde 12 gol atan Kazımcan'ın bonservisi henüz belirlendi. U17 'nda da oynayan Kazımcan'ın kulübü Altay ile 3 yıllık sözleşmesi var.

  1. 17.11.2019
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