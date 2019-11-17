Kazımcan’a kanca

Genç futbolcu arayışına giren Galatasaray, 1. Lig ekibi Altay'ın kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a talip oldu. 16 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında harekete geçmek istiyor. U17 Ligi'nde 12 gol atan Kazımcan'ın bonservisi henüz belirlendi. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Kazımcan'ın kulübü Altay ile 3 yıllık sözleşmesi var.