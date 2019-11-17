Kazımcan’a kanca
Genç futbolcu arayışına giren Galatasaray, 1. Lig ekibi Altay'ın kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a talip oldu.
Genç futbolcu arayışına giren Galatasaray, 1. Lig ekibi Altay'ın kanat oyuncusu Kazımcan Karataş'a talip oldu. 16 yaşındaki futbolcuyu bir süredir takip eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında harekete geçmek istiyor. U17 Ligi'nde 12 gol atan Kazımcan'ın bonservisi henüz belirlendi. U17 Milli Takımı'nda da oynayan Kazımcan'ın kulübü Altay ile 3 yıllık sözleşmesi var.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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