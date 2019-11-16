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Fatih Terim'den ters köşe! Başakşehir maçı kadrosunda...
22 Kasım Cuma günü Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet ve 10 numaradaki sıkıntıları çözme planını hazırladı. Büyük kadro değişimin sinyallerini daha önce veren sarı kırmızılılarda Terim düğmeye basıyor... Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? Terim'in bomba kadro kararı ne? İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntılar...
16 Kasım 2019 Cumartesi 11:16
Güncelleme: 16.11.2019 11:18
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Galatasaray'da diriliş planı için düğmeye basılırken sarı kırmızılılarda beklenmedik kararlar da söz konusu...
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Başakşehir ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam oyuncularından galibiyet serisi istiyor.
Bunun hem oyuncuların öz güvenini artıracağını hem de camiadaki havayı değiştireceğini düşünen Fatih Hoca ayrıca Avrupa'da da yola devam etme planları kuruyor.
ClubBrugge engelini aştığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olan Aslan millî ara sonrasında kısa ama yoğun görünen bu süreci her türlü kâra çevirme düşüncesinde.
Ayrıca devre arasına kadar en az hasarla girilmesi Terim ve kulüp adına çok önemli.