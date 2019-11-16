22 Kasım Cuma günü Başakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, forvet ve 10 numaradaki sıkıntıları çözme planını hazırladı. Büyük kadro değişimin sinyallerini daha önce veren sarı kırmızılılarda Terim düğmeye basıyor... Peki, Galatasaray Medipol Başakşehir karşısında nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacak? Terim'in bomba kadro kararı ne? İşte son dakika Galatasaray haberinin ayrıntılar...