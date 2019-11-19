Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar can sıkıyor. Dar bir rotasyon ile oynadığı için şikayetçi olan teknik direktör Fatih Terim'in, son gelen haberlerin ardından adeta eli kolu bağlanmıştı. Aslan'da Babel'in ardından bir başka yıldızın daha Başakşehir'e karşı oynayamayacağı kesinleşti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve muhtemel Başakşehir 11'i...
19 Kasım 2019 Salı 14:51 Güncelleme: 19.11.2019 14:51
Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, milli takım kampında bulunan futbolcuların sakatlığı moralleri bozdu.

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Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

Galatasaray'da üst üste yaşanan sakatlıklar, kadroda mecburi bir değişimin yolunu açtı.

Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

FORVET SIKINTISI

Üst üste çok zorlu ve kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray'da forvet krizi yaşanıyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

Andone'nin devreyi kapatması, Falcao'nun da tedavisinin en az 2 hafta daha süreceğinin açıklanmasından sonra bir kötü haber Ryan Babel'den geldi. Hollandalı yıldız, milli takımda sakatlandı...

Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

SAKATLIĞIN BOYUTU BELİRSİZ

Babel'in dizinden sakatlık yaşadığı ve kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

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