Galatasaray'da yıldız futbolcu Başakşehir maçında yok!

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Başakşehir'i konuk edecek olan Galatasaray'da, sakatlıklar can sıkıyor. Dar bir rotasyon ile oynadığı için şikayetçi olan teknik direktör Fatih Terim'in, son gelen haberlerin ardından adeta eli kolu bağlanmıştı. Aslan'da Babel'in ardından bir başka yıldızın daha Başakşehir'e karşı oynayamayacağı kesinleşti. İşte Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler ve muhtemel Başakşehir 11'i...

19 Kasım 2019 Salı 14:51 Güncelleme: 19.11.2019 14:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





