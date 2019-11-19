Son olarak Eskişehirspor'da görev alan ve şu anda Belçika'da bulunan teknik direktör Fuat Çapa, yaz transfer döneminde Club Brugge'ün Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile ilgili son dakika bombasını patlattı. İşte Çapa'nın gündemi sallayacak Mbaye Diagne sözleri...