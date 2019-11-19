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Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...
Son olarak Eskişehirspor'da görev alan ve şu anda Belçika'da bulunan teknik direktör Fuat Çapa, yaz transfer döneminde Club Brugge'ün Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile ilgili son dakika bombasını patlattı. İşte Çapa'nın gündemi sallayacak Mbaye Diagne sözleri...
19 Kasım 2019 Salı 13:22
Güncelleme: 19.11.2019 13:35
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Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Fuat Çapa Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren bir bomba patlattı.
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Hatırlanacağı üzere Diagne, Galatasaray'daki performansı yetersiz görüldüğü için satılma kararı alınmıştı.
İlgilenen kulüp olmayınca da Senegalli oyuncunun satılık kararına ek olarak 'Kiralana da bilir' fikrinde buluşuldu.
Anderlecht'e kiralık olarak imza aşamasına gelen Diagne, son dakika kararıyla ClubBrugge'nin yolunu tutmuştu.
Yani takımına imzası da olay olan Senegalli, Belçika'da manşetlere taşınmıştı.