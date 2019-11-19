Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
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Haberler Galeri Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

Son olarak Eskişehirspor'da görev alan ve şu anda Belçika'da bulunan teknik direktör Fuat Çapa, yaz transfer döneminde Club Brugge'ün Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile ilgili son dakika bombasını patlattı. İşte Çapa'nın gündemi sallayacak Mbaye Diagne sözleri...

19 Kasım 2019 Salı 13:22 Güncelleme: 19.11.2019 13:35
Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

Radyospor'da canlı yayın konuğu olan Fuat Çapa Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren bir bomba patlattı.

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Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

Hatırlanacağı üzere Diagne, Galatasaray'daki performansı yetersiz görüldüğü için satılma kararı alınmıştı.

Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

İlgilenen kulüp olmayınca da Senegalli oyuncunun satılık kararına ek olarak 'Kiralana da bilir' fikrinde buluşuldu.

Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

Anderlecht'e kiralık olarak imza aşamasına gelen Diagne, son dakika kararıyla Club Brugge'nin yolunu tutmuştu.

Galatasaray'da son dakika bombası canlı yayında açıklandı! Fuat Çapa...

Yani takımına imzası da olay olan Senegalli, Belçika'da manşetlere taşınmıştı.

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