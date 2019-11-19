Galatasaray'a büyük piyango!

Süper Lig'in 11'inci haftasında topladığı 19 puanla ligin 6'ıncı sırasında yer alan Galatasaray bu sezon lige büyük hayal kırıklığı ile başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, yaptığı transferlerle ses getirse de ligde istediği performansa bir türlü ulaşamadı. Ocak ayında takıma yeni isimlerin katılmasını planlayan Galatasaray'da FFP gereği oyuncu satmadan transfer yapamayacak. İşte G.Saray'da planlanan transfer çalışması ve çılgın rakam...

19 Kasım 2019 Salı 08:06 Güncelleme: 19.11.2019 08:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





