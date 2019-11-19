Galatasaray'a büyük piyango!

Süper Lig'in 11'inci haftasında topladığı 19 puanla ligin 6'ıncı sırasında yer alan Galatasaray bu sezon lige büyük hayal kırıklığı ile başladı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, yaptığı transferlerle ses getirse de ligde istediği performansa bir türlü ulaşamadı. Ocak ayında takıma yeni isimlerin katılmasını planlayan Galatasaray'da FFP gereği oyuncu satmadan transfer yapamayacak. İşte G.Saray'da planlanan transfer çalışması ve çılgın rakam...
19 Kasım 2019 Salı 08:06
Güncelleme: 19.11.2019 08:58
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Sezona Denizlispor mağlubiyeti ile başlayana Galatasaray, ligin 11 haftasında 5 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.
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Sarı-kırmızılılar 13 gol atarken kalesinde de 9 gol gördü.
Ligin 12'inci haftasında sahasında MedipolBaşakşehir'i konuk edecek Galatasaray'da sakatlık kabusu yaşanıyor.
Babel, Falcao ve Andone gibi bir çok yıldızından yoksun olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.
Bu sezon şampiyonlar Ligi'nde de büyük hayal kırıklığı yaratan Cimbom, ocak ayında yapacağı transferlerle şampiyonluğa oynamak istiyor.