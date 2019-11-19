Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

Yaz transfer döneminde büyük yankı uyandırarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan ancak Paris-Saint Germain karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için büyük bir transfer iddiası geldi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Falcao'nun, Mandzukic ve James Rodriguez ile takım arkadaşı olması planlanıyor. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

19 Kasım 2019 Salı 00:01 Güncelleme: 19.11.2019 00:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





