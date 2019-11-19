Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

Yaz transfer döneminde büyük yankı uyandırarak Monaco'dan Galatasaray'a transfer olan ancak Paris-Saint Germain karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süredir yeşil sahalardan uzak kalan Radamel Falcao için büyük bir transfer iddiası geldi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Falcao'nun, Mandzukic ve James Rodriguez ile takım arkadaşı olması planlanıyor. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
19 Kasım 2019 Salı 00:01 Güncelleme: 19.11.2019 00:01
Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden ve Inter Miami takımının kurucusu David Beckham, rüya takım için çalışmalara başladı.

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Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

2020 yılında Amerika Major Ligi'ne dahil olacak kulüp için David Beckham, gösterişli bir başlangıç planlıyor.

Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

2022 yılında açılacak stadyum öncesi takım, maçlarını Lockhart Stadyumu'nda oynayacak.

Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

ANCELOTTI ÇALIŞTIRACAK

Öncelikle bir teknik direktöre ihtiyacı olan Inter Miami'de ilk seçenekler David Moyes, Thierry Henry, Carlo Ancelotti ve Gennaro Gattuso olurken, Moyes'in isminin United ile anılması ve Henry'nin Montreal Impact'ın başına geçmesi sonrası oklar Ancelotti'ye döndü.

Radamel Falcao'ya dev talip! Oynamadan gidiyor...

JAMES RODRIGUEZ, FALCAO VE MANDZUKIC

AS'ın haberine göre, takımında yıldız oyuncuları oynatmak isteyen David Beckham, dünyaca ünlü 3 ismi gündemine aldı.

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