Galatasaray'ın kulüp doktorundan sakatlık açıklaması! Falcao... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması

'dan flaş açıklaması

Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması

'da kulüp doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı kulüpte sakatlığı bulunan Radamel , Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hafta içi Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan 'da kulüp doktoru Yener İnce sakat oyuncuların son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Taraftarların en çok merak etttiği isim olan Kolombiyalı golcü Radamel hakkında konuşan Yener İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek" ifadelerini kullandı.

EMRE AKBABA MÜJDESİ

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını söyleyen İnce, sarı-kırmızılı taraftarlara bir de müjde verdi. Geçtiğimiz sezon ayağı kırıldığı için uzun süredir forma giyemeyen Emre Akbaba'nın ocak ayında takıma döneceği kaydedildi.

  1. 04.11.2019
  2. Güncelleme: 04.11.2019 17:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN