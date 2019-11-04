Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması

Hafta içi Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce sakat oyuncuların son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Taraftarların en çok merak etttiği isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında konuşan Yener İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek" ifadelerini kullandı.

EMRE AKBABA MÜJDESİ

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını söyleyen İnce, sarı-kırmızılı taraftarlara bir de müjde verdi. Geçtiğimiz sezon ayağı kırıldığı için uzun süredir forma giyemeyen Emre Akbaba'nın ocak ayında takıma döneceği kaydedildi.