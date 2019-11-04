Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması
Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı kulüpte sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Şener Özbayraklı ve Emre Akbaba'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.
Hafta içi Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce sakat oyuncuların son durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.
Taraftarların en çok merak etttiği isim olan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao hakkında konuşan Yener İnce, "Falcao şu an İspanya'da, ayın 11'inde İstanbul'da tedavisine devam edilecek" ifadelerini kullandı.
EMRE AKBABA MÜJDESİ
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını söyleyen İnce, sarı-kırmızılı taraftarlara bir de müjde verdi. Geçtiğimiz sezon ayağı kırıldığı için uzun süredir forma giyemeyen Emre Akbaba'nın ocak ayında takıma döneceği kaydedildi.
- 04.11.2019
- Güncelleme: 04.11.2019 17:45
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Toplam 1
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kahveci riza sanki adam geldi de
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Yorum
kaveci riza vay
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Ünal Karaman'dan 'VAR' yorumu!
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Yorum
joker62 Yine kendisine yakışan açıklama yapmış.Türk Futboluna Ü.Karaman gibi yönetici ve hoca kadroları gerekiyor.Tebrikler,Ünal Hocam
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