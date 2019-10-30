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30 Ekim 2019, Çarşamba
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'dan flaş Falcao açıklaması! Rizespor maçında...

Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması! Rizespor maçında...

, 'in 10. haftasında oynayacağı karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılarda , geçirdiği için salı günkü idmana katılamamıştı. Belhanda takımla beraber çalışmalara başlarken, Falcao ise yine takımdan ayrı çalıştı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."

Uzun süredir takımla antrenmanlara katılamayan Falcao'nun, cuma günü oyanancak karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor...

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 14:56
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