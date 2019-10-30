Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması! Rizespor maçında...
Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşması hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-Kırmızılılarda Belhanda, gribal enfeksiyon geçirdiği için salı günkü idmana katılamamıştı. Belhanda takımla beraber çalışmalara başlarken, Falcao ise yine takımdan ayrı çalıştı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı.
Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda, takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Galatasaray Futbol Takımı, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek."
Uzun süredir takımla antrenmanlara katılamayan Falcao'nun, cuma günü oyanancak Çaykur Rizespor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor...
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 14:56
-
Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
-
"Tek büyük Trabzonspor"
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
-
Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması! Rizespor maçında... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.