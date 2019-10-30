Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar topladığı topladığı 13 puanla 7. sırada yer aldı. Son olarak Beşiktaş maçında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Galatasaray'da 3 ismin ayrılığı kesinleşirken, 3 de imza gelecek...
30 Ekim 2019 Çarşamba 12:20 Güncelleme: 30.10.2019 12:28
Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, takımda bekleneni veremeyen futbolcuları ocak ayında göndereceğini açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, operasyona savunmadan başlayacak.

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Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadrodaki üç yabancı ile yolların ayrılmasını isteyecek.

Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Şu an itibariyle gönderilmesi büyük ölçüde kesinleşen iki isim Mariano ve Yuto Nagatomo.

Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Sezon başından beri sergiledikleri performans yeterli görülmeyen iki futbolcunun kredisi Beşiktaş derbisinde tamamen tükendi.

Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

6'DA 1 iSABET

Sağ ve sol bek olarak görev alan iki oyuncunun derbide yaptığı toplam 6 ortanın sadece 1'i isabetli oldu.

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