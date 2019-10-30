Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar topladığı topladığı 13 puanla 7. sırada yer aldı. Son olarak Beşiktaş maçında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Galatasaray'da 3 ismin ayrılığı kesinleşirken, 3 de imza gelecek...

30 Ekim 2019 Çarşamba 12:20 Güncelleme: 30.10.2019 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





