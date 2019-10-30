Galatasaray'da 'Ocak' operasyonu! 3 ayrılık 3 imza...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'de şu ana kadar istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılılar topladığı topladığı 13 puanla 7. sırada yer aldı. Son olarak Beşiktaş maçında alınan mağlubiyet sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi ve transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Galatasaray'da 3 ismin ayrılığı kesinleşirken, 3 de imza gelecek...
30 Ekim 2019 Çarşamba 12:20
Güncelleme: 30.10.2019 12:28
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Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, takımda bekleneni veremeyen futbolcuları ocak ayında göndereceğini açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, operasyona savunmadan başlayacak.
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Tecrübeli çalıştırıcı, mevcut kadrodaki üç yabancı ile yolların ayrılmasını isteyecek.
Şu an itibariyle gönderilmesi büyük ölçüde kesinleşen iki isim Mariano ve Yuto Nagatomo.
Sezon başından beri sergiledikleri performans yeterli görülmeyen iki futbolcunun kredisi Beşiktaş derbisinde tamamen tükendi.
6'DA 1 iSABET
Sağ ve sol bek olarak görev alan iki oyuncunun derbide yaptığı toplam 6 ortanın sadece 1'i isabetli oldu.