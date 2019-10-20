Florya'da çocuk bayramı!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın dünkü idmanında özel konukları vardı. Seri'nin iki oğlu ve Belhanda'nın çocuğu antrenman esnasında Fatih Terim ile birlikte vakit geçirdi.
Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarına başlarken, Sivas 11'indeki isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer isimler pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Cimbom'un idmanda özel konukları da vardı. Jean Michael Seri'nin iki oğlu ile Younes Belhanda'nın çocuğu antrenmanda Fatih Terim ile birlikte vakit geçirdi.
- 20.10.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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