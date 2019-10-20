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20 Ekim 2019, Pazar
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Florya'da bayramı!

Florya'da çocuk bayramı!

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında salı günü Real Madrid ile karşılaşacak olan 'ın dünkü idmanında özel konukları vardı. 'nin iki oğlu ve 'nın çocuğu esnasında ile birlikte vakit geçirdi.

, Real Madrid maçı hazırlıklarına başlarken, Sivas 11'indeki isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer isimler pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Cimbom'un idmanda özel konukları da vardı. Jean Michael 'nin iki oğlu ile Younes 'nın çocuğu antrenmanda ile birlikte vakit geçirdi.

  1. 20.10.2019
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