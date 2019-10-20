Florya'da çocuk bayramı!

Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarına başlarken, Sivas 11'indeki isimler yenileme çalışması yaptı. Diğer isimler pas çalışması ve çift kale maç yaptı. Cimbom'un idmanda özel konukları da vardı. Jean Michael Seri'nin iki oğlu ile Younes Belhanda'nın çocuğu antrenmanda Fatih Terim ile birlikte vakit geçirdi.