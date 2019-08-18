1 milyon euro’luk Murawski coştu!
Yaklaşık 28 milyon euro'luk piyasa değeri bulanan G.Saray orta sahası (Seri-25 milyon, Belhanda 5.5 milyon, Donk 1.5 milyon, Selçuk 500 bin) ligin ilk maçında adeta tel tel dökülürken, Denizlispor'un transfermarkt değeri 1 milyon euro alan 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ise kelimenin tam anlamıyla şov yaptı.
Yaklaşık 28 milyon euro'luk piyasa değeri bulanan G.Saray orta sahası (Seri-25 milyon, Belhanda 5.5 milyon, Donk 1.5 milyon, Selçuk 500 bin) ligin ilk maçında adeta tel tel dökülürken, Denizlispor'un transfermarkt değeri 1 milyon euro alan 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ise kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. 11 kez top kapan, girdiği 16 ikili mücadelenin 10 tanesini kazanar, 74 kez topla buluşarak takımın lideri olan Murawski, yüzde 84,5 başarılı pas yüzdesiyle; Denizlispor'un galibiyetinde başrol oynayan isim oldu.
- 18.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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