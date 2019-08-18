1 milyon euro’luk Murawski coştu!

Yaklaşık 28 milyon euro'luk piyasa değeri bulanan G.Saray orta sahası (Seri-25 milyon, Belhanda 5.5 milyon, Donk 1.5 milyon, Selçuk 500 bin) ligin ilk maçında adeta tel tel dökülürken, Denizlispor'un transfermarkt değeri 1 milyon euro alan 25 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Radoslaw Murawski ise kelimenin tam anlamıyla şov yaptı. 11 kez top kapan, girdiği 16 ikili mücadelenin 10 tanesini kazanar, 74 kez topla buluşarak takımın lideri olan Murawski, yüzde 84,5 başarılı pas yüzdesiyle; Denizlispor'un galibiyetinde başrol oynayan isim oldu.