Radamel Falcao cephesinden sıcak paylaşımlar!
Radamel Falcao cephesinden sıcak paylaşımlar! Fransa'da Radamel Falcao ile bir araya gelen Türk mimar Şafak Çak'ın yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao cephesinde sürpriz gelişmeler yaşandı.
Daha önce Radamel Falcao'nun eşinin, sosyal medyada takipleştiği Türk mimar Şafak Çak, Kolombiyalı futbolcuyla Fransa'da bir araya geldi.
"YAKINDA BARBEKÜYE BEKLİYORUM"
Bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Şafak Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" ifadelerini kullandı.
FALCAO'DAN BEĞENİ VE PAYLAŞIM
Türk mimarın paylaşımını beğenen Kolombiyalı futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı.
Sosyal medyada yaşanan bu hareketlilik, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.
- 07.08.2019
- Güncelleme: 07.08.2019 01:40
-
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Radamel Falcao cephesinden sıcak paylaşımlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.