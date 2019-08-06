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06 Ağustos 2019, Salı
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Radamel Falcao cephesinden sıcak paylaşımlar!

Radamel Falcao cephesinden sıcak paylaşımlar!

Radamel Falcao cephesinden sıcak paylaşımlar! 'da Radamel Falcao ile bir araya gelen Türk mimar Şafak Çak'ın yaptığı paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao cephesinde sürpriz gelişmeler yaşandı.

Daha önce Radamel Falcao'nun eşinin, takipleştiği Türk mimar Şafak Çak, Kolombiyalı futbolcuyla 'da bir araya geldi.

"YAKINDA BARBEKÜYE BEKLİYORUM"

Bu görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Şafak Çak, "Yakında barbeküye bekliyorum" ifadelerini kullandı.

FALCAO'DAN BEĞENİ VE PAYLAŞIM

Türk mimarın paylaşımını beğenen Kolombiyalı futbolcu, aynı fotoğrafı kendi hesabından da paylaştı.

Sosyal medyada yaşanan bu hareketlilik, sarı-kırmızılı taraftarların heyecanlanmasına sebep oldu.

  1. 07.08.2019
  2. Güncelleme: 07.08.2019 01:40
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