Galatasaray Süper Kupa için Ankara'da
Galatasaray, Akhisarspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı için Ankara'ya geldi.
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